La Gazzetta dello Sport scrive: “Gimenez del Rosario è il sostituto se parte Quarta, lo segue Burdisso”

La Fiorentina guarda al futuro e non intende farsi trovare impreparata da un eventuale addio di Martinez Quarta che piace a tanti in giro per l’Italia e non solo, infatti la società di Commisso si sta muovendo per anticipare la concorrenza ed accaparrarsi l’argentino Gimenez del 2006 e pupillo di Burdisso che lo sta seguendo in prima persona.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport