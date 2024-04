Gazzetta: “Commisso-De Laurentiis-Italiano: Martinez Quarta si avvicina così al Napoli”

Martinez Quarta-Napoli, una pista sempre più calda e concreta. Innanzitutto il rapporto tra Commisso e De Laurentiis. I due sono grandi amici e questo non si deve mai sottovalutare. Poi il prezzo del cartellino, pari a 10 milioni. Cifra assolutamente accessibile per il Napoli e molto inferiori ai 20 che il Feyenoord chiede per l’ex viola Hancko. Infine, la figura di Vincenzo Italiano. Se sarà lui il prossimo allenatore del Napoli, il passaggio di Martinez Quarta in Campania può ricevere un’accelerata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

