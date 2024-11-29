Sentite Valcareggi: "Quarta non può fare il centrocampista, non esiste. Gli mancano le caratteristiche"

Furio Valcareggi si è espresso negativamente sul ruolo di Martinez Quarta contro il Pafos, schierato a centrocampo da mister Palladino

Il noto procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi è intervenuto a Lady Radio, parlando del ruolo assegnato da mister Palladino a Martinez Quarta contro il Pafos in Conference League. Questo il suo intervento a riguardo:

"Per favore, non pensiamo più a Quarta centrocampista. Gli mancano troppe cose, caratteristiche che il centrocampista deve avere, non ha il ritmo, non ha il gps da centrocampista. Per fare questo ruolo non basta un inserimento fatto bene ogni tanto e gol di testa. Secondo me non è una soluzione percorribile, certo in caso di esigenza può anche andar bene, perché va ad agire come marcatore, va sull’uomo e lo tiene. Però di palloni ne gestisce pochi, se fa il centrocampista il telecronista lo nomina 4 volte in una partita. Insomma, per me non esiste che Quarta possa fare il centrocampista, assolutamente no."

LA FIORENTINA SU BOVING

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-ha-mandato-piu-volte-degli-osservatori-per-vedere-boving-dello-sturm-graz/278774/