Di Marzio: "La Fiorentina ha mandato più volte degli osservatori per vedere Boving dello Sturm Graz"

Da Kelvin Yeboah a Rasmus Hojlund: lo Sturm Graz valorizza i giovani e vende bene. Il club austriaco negli ultimi anni è cresciuto molto: ora vince in Champions League (mercoledì sono arrivati tre pun...

Da Kelvin Yeboah a Rasmus Hojlund: lo Sturm Graz valorizza i giovani e vende bene. Il club austriaco negli ultimi anni è cresciuto molto: ora vince in Champions League (mercoledì sono arrivati tre punti contro il Girona) e domina in campionato (primi a 32 punti, cinque in più del Rapid Vienna secondo). Chi sarà la prossima grande vendita? Probabilmente William Boving, ala sinistra classe 2003. Due anni fa, giovanissimo, segnò una doppietta in Europa League contro la Lazio. Quest'anno, con 3 gol e 6 assist in stagione, Boving si sta dimostrando uno dei migliori giocatori della Bundesliga austriaca. Molti club sono interessati in vista di gennaio, a partire da squadre tedesche (corsia preferenziale per l'Hoffenheim, ad esempio, dove allenatore e direttore sportivo sono arrivati proprio dallo Sturm Graz e lo conoscono bene). In Italia, c'è in primis la Fiorentina, che ha mandato più volte degli scout a osservarlo, anche in sfide di Champions League. E anche osservatori dell'Udinese lo hanno monitorato dal vivo.

Boving piace per le sue doti tecniche e per la duttilità: in stagione ha giocato sia da esterno sinistro a piede invertito, sia da trequartista. E può anche essere impiegato come seconda punta. Un'occasione da tenere d'occhio per il prossimo mercato invernale. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

GRAVINA SI RICANDITA

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