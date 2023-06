M. Quarta: “Peccato non aver regalato una coppa a tutta Firenze, meritavamo. Orgoglioso dei miei compagni”

Lucas Martinez Quarta ha appena pubblicato un post social dove ringrazia tutti per la stagione ricca di emozioni della Fiorentina, nonostante l’ultima delusione di Praga. Queste le sue parole:

“Finisce un’altra stagione. Quante emozioni vissute insieme quest’anno. Peccato non riuscire a regalarci una coppa che meritavamo tantissimo, non regalarvi una gioia a voi, a tutta Firenze, che ci manca da tempo. Ci abbiamo provato e quella è la cosa più importante. Orgoglioso di i miei compagni. Grazie a tutti per quest’anno indimenticabile, anche a tutti quelli che sono stati vicini a noi ogni giorno.”

Di seguito il post pubblicato da Martinez Quarta sul proprio profilo Instagram:

