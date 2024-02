Martinez Quarta ammonito contro il Frosinone: era diffidato, salterà la sfida contro il Bologna

Inizia subito in salita il match contro il Frosinone per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, complice un’immediata ammonizione di Lucas Martinez Quarta. Si tratta di una brutta notizia non solo per l’evoluzione della partita, dal momento che il difensore sarà condizionato nel corso dei 90 minuti odierni, ma anche per la prossima sfida in programma mercoledì 14 febbraio contro il Bologna. Infatti, Quarta era diffidato e sarà costretto a saltare l’impegno infrasettimanale della squadra viola.

LE PAROLE DI ITALIANO PRIMA DELLA SFIDA CONTRO IL FROSINONE