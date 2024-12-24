La Juventus vuole Martinez Quarta. La formazione di Thiago Motta è alla ricerca di un centrale per sostituire Bremer

La Fiorentina è in piena corsa su due fronti, potendo giocarsi le chance di qualificarsi alla prossima Champions League e avendo chiuso la League Phase di Conference nelle prime 8 (con tanto di pass p...

La Fiorentina è in piena corsa su due fronti, potendo giocarsi le chance di qualificarsi alla prossima Champions League e avendo chiuso la League Phase di Conference nelle prime 8 (con tanto di pass per gli ottavi di finale senza passare dai playoff). A gennaio la formazione gigliata si muoverà sul mercato, in entrata, ma non solo.

Come riportato dal portale di calciomercato spagnolo Relevo, il difensore gigliato Lucas Martinez Quarta figura nella lista dei possibili partenti. Il centrale argentino non sta trovando spazio e potrebbe lasciare Firenze nel corso del prossimo mercato. Il classe 96 potrebbe essere un profilo interessante per la formazione allenata da Thiago Motta, alla ricerca di un centrale.

Quarta ha iniziato la stagione come titolare nella difesa a 3 di Palladino ma poi, con il passaggio a 4, ha perso il posto da titolare in campionato, venendo impiegato molto di più nelle Coppe (Coppa Italia e Conference). In totale sono 6 le presenze collezionate nelle 2 competizioni citate, segnando persino 2 gol. In Serie A, invece, il difensore sudamericano, nelle ultime 11 giornate ha collezionato appena 134 minuti. L'argentino ha quindi voglia di trovare più spazio e la Juventus, orfana dei lungo degenti Bremer e Cabal, potrebbe fare al caso suo.

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