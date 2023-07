M. Quarta: “Tanta voglia di portare trofeo a Firenze. Dobbiamo ripagare Commisso per il Viola Park”

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

“Da parte nostra c’è tanta voglia di portare un trofeo a Firenze. Abbiamo un’idea di gioco ed è quella la cosa più importante. Abbiamo perso due finali è vero ma in questa stagione vogliamo fare lo stesso e portare un trofeo a Firenze.

Viola Park? Bisogna fare complimenti alla dirigenza e ripagare Commisso perchè per noi questo è molto bello. Abbiamo tutto e tutto è pensato per recuperare al meglio.

Spogliatoio? So di essere uno dei più vecchi nella squadra e voglio dimostrare quello che ho imparato ed aiutare la squadra con la mia garra argentina.

Nuovi arrivati in Serie A? Pulisic mi incuriosisce: è un grande giocatore.

Ricordi? La finale di Coppa Italia. Giocare una finale è importante e Firenze non la giocava da 8 anni. E’ stato il momento più importante per me nella stagione passata.”

