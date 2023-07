Flachi: “Nzola o Beltran? Si possono prendere entrambi. La Fiorentina accontenterà Italiano”

Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Figuraccia con la Stella Rossa? Sono amichevoli, mentalmente puoi accusarla anche se è un’ amichevole perchè ti dispiace. L’importante è rimediare e capire dove si è sbagliato. L’approccio dovrà essere simile alle partite di Serie A per i prossimi impegni.

Tifosi al Viola Park? Mancano sicuramente perchè in ritiro sei abituato a stare a contatto con la gente e vuoi anche metterti in mostra. Quando hai la gente vicino c’è un approccio diverso, è una situazione strana quella di adesso. Con lo sforzo che ha fatto Commisso non gli hanno permesso di fare entrare la gente ancora.

Mercato? Le amichevoli servono anche per capire cosa manca. Sappiamo quale è stato il problema sempre della Fiorentina, cioè l’attaccante, e penso che alla fine accontenteranno Italiano.

Nzola o Beltran? Il primo lo puoi prendere lo stesso insieme a Beltran. Penso che ci sia la possibilità che vada via uno dei due tra Cabral e Jovic e prendere entrambi questi nomi.”

