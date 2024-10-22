Bucchioni: "Quarta non sa fare la fase difensiva. Preferisco Comuzzo, difensore vecchio stile e sempre concentrato"

Preferisco un difensore come Comuzzo, che è un "bambino", ma ha la testa da vecchio stopper e sta concentrato 90 minuti

Enzo Bucchioni, giornalista, commentatore televisivo e opinionista, è intervenuto nella trasmissione sportiva Pentasport su Radio Bruno parlando della situazione della Fiorentina e analizzando vari aspetti difensivi tra cui Martinez Quarta che sembra essere stato messo nel dimenticatoio:

"Il calcio va analizzato. Non si può ragionare in termini numerici. L'Argentino è sicuramente un bel difensore, ma non posso leggere alcuni commenti che vogliono Quarta titolare solo perchè ha segnato cinque gol fin'ora. A me interessa prima di tutto che sappia fare bene la fase difensiva. Spesso ho visto il difensore viola sbagliare le diagonali, chiusure difensive, ha dei momenti di amnesia importanti. Quarta potrebbe essere uno straordinario Calafiori, perchè ha caratteristiche simili: ha passo, la stessa capacità di andare negli spazi e poi però ti manca la fase difensiva".

"Preferisco un difensore come Comuzzo, che è un "bambino", ma ha la testa da vecchio stopper e sta concentrato 90 minuti. Non sarà bravo a livello tecnico come Martinez Quarta, però mi da garanzie e fa quello che è il suo mestiere. C'è molto da lavorare a livello difensivo. Io non butto neanche la difesa a tre, perchè dobbiamo essere duttili in caso di difficoltà. Dobbiamo sapere fare tutto. Quest'anno abbiamo tanto potenziale tecnico in tutti i reparti. Il futuro può essere roseo, ma dipende da noi".