Martinez Quarta primatista per recuperi in Serie A (64): 1 gol fatto su 4 tiri in porta

Scrive Goalist.it, fin da quando ho memoria, il rapporto tra Firenze e gli argentini è stato sempre speciale, ed oggi nella Fiorentina ce ne sono due: Nico Gonzalez e Martinez Quarta, e proprio di quest’ultimo vi vogliamo parlare oggi. Lucas Martinez Quarta per mostrare il suo potenziale stava soltanto aspettando il momento giusto, che inaspettatamente, è arrivato proprio alla prima partita stagionale in Serie A.

Complice l’assenza per infortunio di Igor, l’argentino ha preso il suo posto. E da lì, Martinez Quarta in campionato non ha più lasciato il posto da titolare eccezione fatta per il match contro la Juventus. Sì perché prima ha sostituito il brasiliano, poi, al suo rientro, il ko di Nikola Milenkovic, una brutta tegola per i gigliati. Ma Martinez Quarta in silenzio si è reso protagonista di buone prestazioni. Nell’ultima partita contro il Verona stava facendo molto bene, poi lo sfortunato intervento (forse lui anche troppo molle sul pallone) ha portato all’assist di Muriel per l’1-0 dell’Atalanta. Martinez Quarta spesso è il più pericoloso sui corner, ma la sua prima rete in Serie A quest’anno è arrivata al Dall’Ara nel match contro il Bologna, l’argentino fu abile ad aprire le marcature al 54′, poi i rossoblù la ribaltarono in 3’.

Martinez Quarta finora in Serie A ha giocato 640’, ha segnato 1 gol su 4 tiri fatti in porta, e ha creato 8 occasioni. Fino ad oggi ha fatto 6 falli e ricevuto un’ammonizione, pochi per essere un difensore centrale.

Spesso vediamo durante il match l’argentino lasciare la sua posizione ed avventurarsi in dribbling (che a volte spaventano i tifosi viola) spingendosi sempre in avanti (34% in questa direzione di passaggio). Ha fatto suoi il 53% dei contrasti. Ottima abilità nei duelli, ne ha vinti il 71%. Bravo anche nei duelli aerei, ne ha fatti suoi il 63%. 85% di successo nei passaggi. Ma il dato che spicca, è questo, l’argentino è primo in Serie A per recuperi palla effettuati (64), insegue a 62 l’empolese Parisi.

Nikola Milenkovic è vicino al rientro, ma Martinez Quarta si è giocato bene le sue occasioni dal 1’ ed ora, che tra 11 gare ci sarà il Mondiale, non vuole mollare. Darà sicuramente del filo da torcere ai suoi due compagni di reparto, a partire proprio dalla sfida di domani della Fiorentina contro gli Hearts ad Edimburgo. Il suo obiettivo, oltre a far bene in maglia viola, è quello di strappare la convocazione di mister Scaloni per volare in Qatar. L’Argentina è tra le favorite per la vittoria del Mondiale, e Lucas Martinez Quarta vorrebbe cercare di viverlo da protagonista e non da semplice tifoso albiceleste.

