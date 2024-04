Quarta sempre più lontano da Firenze, a Giugno probabile addio del difensore goleador

Lucas Martinez Quarta è uno degli uomini più in forma in casa Fiorentina. L’argentino, nella sfida contro il Sassuolo, ha trovato il suo ottavo gol stagionale confermando numeri da capogiro per quello che riguarda un difensore centrale. Tuttavia, il suo futuro è ancora un rebus e la sua cessione nel corso della prossima finestra estiva di calciomercato è oggi sempre più probabile.

A UN PASSO – Per la verità, il suo addio è già stato vicinissimo la scorsa estate, quando sembrava tutto fatto per una sua partenza in direzione Siviglia sponda Betis, con gli spagnoli che si sono infine tirati indietro a causa della mancata cessione di Luiz Felipe. Quarta si è rapidamente reinserito all’interno del gruppo ma potrebbe preparare le valigie di nuovo a breve.

TUTTO FERMO – Il motivo principale è che sul fronte rinnovo contrattuale è sostanzialmente tutto fermo e il suo contratto coi viola scadrà a giugno 2025. E senza un allungamento dei termini, spiega stamattina la nazione, l’argentino saluterà in estate per evitare che il club lo perda a zero l’estate successiva. Il mercato, per lui, non manca.

Lo riporta calciomercato.com/

