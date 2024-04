Martinez Quarta e Ranieri quasi più “bomber” degli attaccanti della Fiorentina. Che fatica in attacco

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio punta lo sguardo su due difensori viola, ovvero Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri. I due centrali figurano tra i “bomber” della Fiorentina, laddove in cima vi sarebbero Beltran con 9 reti segnate, Nico con 9 e Bonaventura con 7; il difensore argentino avrebbe messo a segno 7 reti quest’anno, mentre Ranieri 5. Stagione esaltante dal punto di vista realizzativo e i due difensori non avevano mai realizzato così tanti gol nella loro carriera. Martinez Quarta insieme al difensore della Roma, Gianluca Mancini, è il più prolifico in Serie A. Questo pone in evidenza il dato preoccupante: Il Chino e Ranieri hanno totalizzato 3 gol in meno rispetto al totale dei gol realizzati in attacco da Beltran, Nzola e Belotti. I limiti offensivi mettono in evidenza le doti realizzative dei difensori, che di certo non passano inosservate.

