Dal Viola Park, Quarta si è ripreso dalle coliche renali ma non si allena. Su Dodò sceglie Italiano

Arrivano aggiornamenti dall’ultimo allenamento della Fiorentina, che è tornata in campo al Viola Park per preparare il match contro il Torino di sabato prossimo. Come riportato da Radio Bruno, non arrivano buone notizie per quanto riguarda Martinez Quarta e Kouamè. Il difensore argentino si è ripreso dopo il problema addominale (coliche renali) che non gli ha permesso di essere convocato con la Lazio ma oggi non si è allenato. Resta in forte dubbio anche la convocazione in vista di sabato sera. Stessa cosa Kouamè che è stato dimesso dall’ospedale e lunedì era allo stadio; bisogna avere pazienza perchè ci sarà un nuovo processo di preparazione atletica. Altri due singoli, Dodò e Castrovilli, continuano ad allenarsi in gruppo ed hanno voglia di tornare in campo. In particolare il terzino brasiliano ha giocato 60 minuti con la Primavera e quindi è assolutamente convocabile, la scelta spetta ad Italiano.

