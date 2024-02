Bertoni su Beltran: “Il ruolo che gli ha trovato Italiano è importante per lui. Ha più spazio e si muove meglio”

L’ex attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni, è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime prestazioni degli uomini di mister Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“La vittoria con la Lazio? Dà speranza perchè la Fiorentina deve migliorare ogni partita. Il campionato è il più importante e dovrà lottare per la Champions, poi sono anche dentro in Conference e Coppa Italia.

Nico? Lui è un giocatore come Quarta e Beltran, giocatore diverso. Deve stare in uno schema tattico che possa fargli esprimere tutto il suo gioco. In questo momento l’obiettivo della Fiorentina è lottare per il quarto posto.

Cosa mi aspetto dal percorso europeo? Attraverso le partite dobbiamo avanzare e troveremo squadre anche più forti. In Israele il calcio è avanzato e dobbiamo avere rispetto per il Maccabi Haifa. Sanno molto bene che il calcio europeo è difficile.

Beltran? Adesso ha più spazio e si muove meglio. Incomincia l’azione da dietro per poi venire in avanti ed il ruolo che gli ha trovato Italiano è importante per lui.”

