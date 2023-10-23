Quarta: "Non sottovalutiamo nessuno, sapevamo che se perdevamo oggi avreste detto questo"

Martinez Quarta ha parlato della sconfitta della sua Fiorentina in casa contro l'Empoli dicendo cosa è mancato alla sua Fiorentina

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il difensore della Fiorentina Martinez Quarta. Queste le sue parole: “Sconfitta giusta? Non lo so se dovevamo perdere, ma abbiamo sbagliato approccio. Loro si chiudevano bene ma non abbiamo avuto l'approccio di Napoli, dobbiamo crescere. Avversario sottovalutato? Sapevamo che se avessimo perso oggi avreste pensato questo. Non sottovalutiamo nessuno, proviamo a fare ciò che proviamo in settimana, oggi non era la nostra serata. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma proponiamo sempre qualcosa. Oggi non eravamo in serata, bisogna recuperare già in Conference”.

IL RIASSUNTO DELLA PARTITA

https://www.labaroviola.com/crolla-la-fiorentina-al-franchi-lempoli-vince-2-0-viola-che-sbattono-sul-muro-azzurro/227912/