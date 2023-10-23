Crolla la Fiorentina al Franchi, l'Empoli vince 2-0. Viola che sbattono sul muro azzurro
Non riesce niente stasera alla Fiorentina, derby toscano all'Empoli
Al 4’ Bonaventura dentro per Nzola che non stoppa il pallone e dunque non riesce a concludere verso la porta difesa da Berisha. Al 6’ pericoloso Cambiaghi, Caputo sulla traiettoria ad ostacolare. Al 12’ Bonaventura mette dentro per Nico, Berisha salva. Al 14’ l’Empoli recupera palla ci prova Cancellieri. Al 16’ conclusione velenosa di Duncan. Al 18’ Duncan dentro per Nzola che fa sponda, Quarta prova la rovesciata, palla alta. Al 21’ Grassi mette la palla dentro di prima, Caputo firma l’1-0. Al 30’ Cambiaghi va al tiro, Terracciano salva. Al 39’ Bonaventura dentro per Nzola, tiro debole. Al 46’ Caputo segna ma con la mano.
Al 50’ buona occasione per Sottil. Al 57’ Sottil ci prova con un colpo di testa troppo lento. Sottil prova il tiro, conclusione debole. Al 60’ Luperto sbarra la strada a Quarta. Al 61’ Sottil non trova la coordinazione. Al 70’ conclusione debole di Milenkovic. All’81’ errore di Quarta, cross dentro sul quale arriva Gyasi e firma il 2-0. Al 95' Bonaventura per Nico, miracolo di Berisha. Al 96' Destro si divora il 3-0.
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