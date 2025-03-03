Martinez Quarta 5° tra i difensori goleador delle ultime 2 stagioni di Serie A. Dumfries in doppia cifra

La rivoluzione in casa Fiorentina ha portato alla partenza di Martinez Quarta, che a gennaio ha lasciato Firenze e la Serie A per fare ritorno al River Plate in Argentina. Il difensore argentino ha la...

A cura di Redazione Labaroviola 03 marzo 2025 17:38

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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