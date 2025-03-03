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Martinez Quarta 5° tra i difensori goleador delle ultime 2 stagioni di Serie A. Dumfries in doppia cifra

La rivoluzione in casa Fiorentina ha portato alla partenza di Martinez Quarta, che a gennaio ha lasciato Firenze e la Serie A per fare ritorno al River Plate in Argentina. Il difensore argentino ha la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 17:38
Martinez Quarta 5° tra i difensori goleador delle ultime 2 stagioni di Serie A. Dumfries in doppia cifra - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La rivoluzione in casa Fiorentina ha portato alla partenza di Martinez Quarta, che a gennaio ha lasciato Firenze e la Serie A per fare ritorno al River Plate in Argentina. Il difensore argentino ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi viola, grazie anche alle sue prestazioni sotto la guida di Vincenzo Italiano. In particolare, Quarta si è fatto notare per il suo contributo offensivo, piazzandosi al 5° posto nella classifica dei difensori goleador della Serie A negli ultimi due anni, con ben 6 reti segnate. I primi due posti sono occupati dai difensori dell'Inter: Dumfries, con 10 gol, e Dimarco, con 9. Sul gradino più basso del podio troviamo Theo Hernandez, con 8 gol. Ecco la classifica completa:

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