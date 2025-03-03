Martinez Quarta 5° tra i difensori goleador delle ultime 2 stagioni di Serie A. Dumfries in doppia cifra
La rivoluzione in casa Fiorentina ha portato alla partenza di Martinez Quarta, che a gennaio ha lasciato Firenze e la Serie A per fare ritorno al River Plate in Argentina. Il difensore argentino ha la...
La rivoluzione in casa Fiorentina ha portato alla partenza di Martinez Quarta, che a gennaio ha lasciato Firenze e la Serie A per fare ritorno al River Plate in Argentina. Il difensore argentino ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi viola, grazie anche alle sue prestazioni sotto la guida di Vincenzo Italiano. In particolare, Quarta si è fatto notare per il suo contributo offensivo, piazzandosi al 5° posto nella classifica dei difensori goleador della Serie A negli ultimi due anni, con ben 6 reti segnate. I primi due posti sono occupati dai difensori dell'Inter: Dumfries, con 10 gol, e Dimarco, con 9. Sul gradino più basso del podio troviamo Theo Hernandez, con 8 gol. Ecco la classifica completa: