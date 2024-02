Martinez Quarta: “I miei gol? Merito di Italiano. Il mio sogno è vincere un trofeo con la Fiorentina”

Lucas Martinez Quarta, difensore “bomber” della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Mola TV. Le sue parole:

“Sono contento di quello che sto facendo. Sono arrivato a Firenze 3 anni e mezzo fa, e questa credo sia la mia miglior stagione. Ho trovato la continuità che non ho avuto gli anni scorsi. Mi auguro che i risultati ci accompagnino perché ora non li stiamo ottenendo, ma con il lavoro quotidiano possiamo riuscire a trovarli”.

Sui gol: “La mia miglior stagione da quando sono professionista in termini di gol e assist. Credo sia dovuta alla libertà che mi ha dato il mister di andare in avanti quando siamo in possesso palla”.

Obiettivi stagionali: “La strada è ancora lunga, abbiamo tanti margini di miglioramento. Dobbiamo continuare a lavorare, ora arrivano tante partite importanti e dobbiamo prepararle bene perché sarà importante per la classifica”.

Sul Viola Park: “Un centro sportivo così non ce l’hanno tutti, dobbiamo sfruttarlo al massimo. È un orgoglio per noi. Dobbiamo farlo vedere anche con il risultato delle partite, poi vanno fatti i complimenti alla società”.

Su Firenze: “Ormai mi sento uno di qua. Sono quasi 4 anni che sono qua. La mia famiglia è molto legata, i miei figli si sono fatti degli amici e vanno a scuola qui. Mio figlio ha iniziato ad allenarsi con la Fiorentina. Siamo legati alla città e siamo felici qui”.

Su Beltran: “Deve ricordarsi quando veniva ad allenarsi in Prima Squadra al River e gli tiravo i calci. Speriamo faccia tanti altri gol, ci serviranno”.

Il suo sogno: “Voglio vincere un trofeo con la Fiorentina, tutti quelli che sono nello spogliatoio lo sognano. Vogliamo portare un trofeo a Firenze e far felici i tifosi. Un sogno extracampo? Veder crescere i miei figli in salute”.

