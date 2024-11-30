Borja Valero: "Ho giocato anche nell'Inter, ma domani sera solamente forza viola"

Il centrocampista spagnolo, ex di viola e nerazzurri, ha espresso il suo parere riguardo al match di lusso

Ai margini del premio Fair Play Menarini Borja Valero ha parlato della gara di domani sera tra Fiorentina ed Inter: "Sfida d'alta classifica e nessuno a luglio lo avrebbe detto, invece i viola se lo meritano. Sono in alto con merito e mi auguro ci rimangano fino alla fine perché sarebbe importante avere Firenze tra le grandi d'Italia. Domani la sfida sarà durissima perché è l'Inter è fortissima e ha un attacco di livello assoluto, ma la Fiorentina non è da meno e lo deve dimostrare con una grande gara. Spero che i suoi top siano in forma per fare bene e portare a casa un bel risultato. Tiferò viola come sempre anche se ho giocato anche nell'Inter ma Firenze per me è casa infatti ci sono rimasto a vivere."

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