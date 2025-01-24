Borja Valero: "Se fai fuori il capitano o un giocatore molto importante nello spogliatoio, il gruppo ne risente"

Borja Valero ha parlato della situazione attuale della Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:Colpani potrebbe funzionare come interno, affiancato da altri due centrocampisti più statici, lasc...

Borja Valero ha parlato della situazione attuale della Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

Colpani potrebbe funzionare come interno, affiancato da altri due centrocampisti più statici, lasciandolo libero di esprimersi. Del resto, lui è un giocatore che si sacrifica molto, come sottolinea anche Palladino. Quando ero al Villarreal giocavo come esterno destro alto, mentre a Firenze, con Sousa, occupavo la fascia sinistra lasciandola spesso al terzino.

Se si esclude il capitano o un elemento molto influente nello spogliatoio, il gruppo può risentirne, ma non credo che questo sia il problema principale della Fiorentina in questo momento.

Per i calciatori, la presenza del presidente è importante, ma non quanto lo è per l’ambiente. Da questo punto di vista, Commisso è uno dei migliori che abbia avuto: anche nei momenti peggiori è sempre rimasto positivo, senza mai esagerare con le parole o creare tensioni."

BUCCHIONI PARLA DELLA CESSIONE DI KAYODE

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