Borja Valero: “Il mio rammarico più grande è non aver giocato in viola la Champions”

A Lascia e Raddoppia trasmissione di Cronache di spogliatoio è intervenuto l’ex centrocampista viola Borja Valero che ha parlato anche della sua Fiorentina: “Ci vuole poco a Firenze ad avere entusiasmo, la piazza si infiamma subito ed è davvero bello rivederlo in città. Peccato che ai miei tempi non esisteva la Champions per il quarto posto perché lo abbiamo fatto per 3 anni di fila e un quinto, per questo rosico ancora perché volevo giocare la Champions in viola.”

Su Palladino: “Ha trovato la quadra dopo un inizio difficile, ha grandi meriti perché ha creato una squadra ottima frutto anche di un mercato davvero buono dove sono stati presi dei giocatori funzionali all’idea dell’allenatore.”

Obbiettivo viola: “Non sarà semplice stare in alto perché ci sono tante squadre forti, però la Fiorentina ha qualcosa di brillante quest’anno e mi auguro arrivi davvero in Champions. Ha un grande portiere come De Gea che nessuno si aspettava al top in Italia, poi ha trovato un grande attaccante come Kean. Mi aspetto una grande classifica finale.”