Borja Valero ricorda: “Finale contro il Napoli brucia ancora, non si doveva giocare. Brutto ambiente”

Borja Valero ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e ricordando la finale di Coppa Italia contro il Napoli di nove anni fa. Queste le sue parole:

“Ieri? Napoli veniva dalla vittoria del campionato e la Fiorentina magari poteva approfittare del turnover ma appena sono entrati i titolari ha fatto un altro gioco e la Fiorentina è entrata in difficoltà

Finale di stagione? In questa fase si arriva al limite a livello mentale più che fisico ma gli obiettivi così belli davanti ti fanno dare qualcosa in più. La Fiorentina ha una motivazione in più per lasciare libera la mente e dare tutto in queste partite.

Semifinale Europa League contro il Siviglia? Rammarico per quella semifinale con il Siviglia soprattutto per l’andata perchè abbiamo avuto occasioni e abbiamo subito troppi gol all’inizio. Con un gol fuori casa che valevano doppio sarebbe stato diverso. Sicuramente il Siviglia era un gradino in più di noi ma nessun rimpianto.

Finale Coppa Italia contro il Napoli? Sono rimasto più male contro il Napoli e mi brucia di più. La partita doveva essere rinviata e fatta giocare in un ambiente da finale perchè l’ambiente era brutto e non sembrava una finale. Quella con il Siviglia ce la siamo giocata su due partite e con il supporto dei tifosi.

Ruoli fondamentali in questa Fiorentina? Ci sono tre ruoli che puoi trasformarli in giocatori, mister Italiano è abituato a cambiare spesso. I due centrali sono importanti perchè è complicato giocare così e quando stanno concentrati al 100% fanno fare il salto di qualità. Fondamentale anche il trequartista ed uno dei due esterni: Nico deve essere il giocatore che fa la differenza.”

