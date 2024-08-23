Borja Valero: "Fiorentina incompleta, al ritorno sarà dura ma si può passare il turno con la giusta mentalità"

A Radio Sportiva è intervenuto l'ex centrocampista viola Borja Valero che ha commentato la situazione in casa Fiorentina alla luce della partita di ieri e del mercato ancora aperto: "Quella di ieri è...

A Radio Sportiva è intervenuto l'ex centrocampista viola Borja Valero che ha commentato la situazione in casa Fiorentina alla luce della partita di ieri e del mercato ancora aperto: "Quella di ieri è stata una partita strana, hai giocato contro una squadra più debole ma più avanti nella preparazione e te l'ha dimostrato con un approccio migliore e rapido. Non credo che l'avversario sia stato sottovalutato perché è la terza volta che la squadra fa il play off e quindi sa come giocare queste partite, semplicemente loro stavano meglio a livello fisico e ti hanno creato tanti problemi. In Ungheria sarà difficile perché per loro è un match storico però la Fiorentina può passare senza problemi se cresce di condizione e di qualità di gioco."

Sul mercato: "Il mercato aperto è un problema grande e la squadra rimane incompleta in diverse zone di campo perché attualmente non sei all'altezza delle tre competizioni e lo sa anche il mister."

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