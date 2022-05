Borja Valero: “Sarà difficile non piangere, a Firenze il meglio della mia carriera, mancherà solo Pizarro”

Lunedi ci sarà il giro di campo di Borja Valero prima di Fiorentina-Roma, per permettere al giocatore spagnolo di salutare i tifosi viola dopo il ritiro dello scorso giugno. Le sue parole a Radio Bruno:

“Il desiderio di fare il giro di campo e salutare il mondo viola stava lì, era uno dei miei obiettivi lo scorso anno poter salutare la gente, perché con il Covid non è stato possibile. Lunedì sarà ancora più bello perché sarà prima di una partita importante come quella contro la Roma. Farà il giro di campo anche Aquilani per la Coppa Italia con la Primavera, mancava solo Pizarro. Tornare in Europa sarebbe perfetto, il primo anno sarebbe stato bello andare in Champions, lo avremmo meritato, speriamo così per i tifosi. Qualche somiglianza tra Montella e Italiano c’è, nel mio primo anno eravamo tanti nuovi così come quest’anno, la gente è tornata a divertirsi. I paragoni non sono mai belli ma qualche somiglianza c’è. Lo scorso anno si è lottato per la retrocessione, quest’anno si lotta per l’Europa, devono essere tutti molto contenti a prescindere dal posto. Sarà difficile trattenere le lacrime in un posto dove ho fatto il mio meglio, lasceremo andare le emozioni”

