Italiano difende Venuti: “Con questi social è uno schifo, ci fa male essere infamati, diamo l’anima”

Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano in vista della gara contro la Roma, il tecnico della Fiorentina ha parlato anche degli insulti social ricevuti da Lorenzo Venuti dopo la gara contro il Milan, le sue parole

“Mi dispiace per quello che è accaduto, noi diamo sempre l’anima, ci fa malissimo essere insultati, infamati, quella è la verità, con questi social è uno schifo, siamo tutti vicini a Lollo Venuti, sinceramente nemmeno ho preso l’argomento, quando siamo in campo siamo un gruppo unico e unito, lui ha lavorato con la stessa energia e la stessa passione. Queste sono robe che non stanno nè in cielo nè in terra, i tifosi che sono andati sotto casa sua, quelli sono i veri tifosi”