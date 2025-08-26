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Borja benedice Fagioli: "Può diventare un grande regista. Servono giocatori come lui per vincere"

L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato della situazione generale di casa Fiorentina, concentrandosi anche su Fagioli.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2025 19:49
Borja benedice Fagioli: "Può diventare un grande regista. Servono giocatori come lui per vincere" -
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L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato al termine di un torneo di Padel riguardo la Fiorentina e altri temi generali. Ecco le sue parole: "La Fiorentina ha fatto un bel mercato e la cosa migliore è che non ha ceduto nessun giocatore importante. Il gruppo è quello dello scorso anno e c'è stato qualche innesto, ora tocca a Pioli."

Sulla possibilità di vedere Fagioli regista: "Secondo me può farlo, il suo prossimo step deve essere diventare un punto di riferimento per la squadra: così la viola avrà un grande centrocampista. Serve personalità, la gente di Firenze vuole un trofeo dopo gli ultimi anni, e questi giocatori devono aiutare a conquistarlo."

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