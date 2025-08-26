Borja benedice Fagioli: "Può diventare un grande regista. Servono giocatori come lui per vincere"

L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato della situazione generale di casa Fiorentina, concentrandosi anche su Fagioli.

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato al termine di un torneo di Padel riguardo la Fiorentina e altri temi generali. Ecco le sue parole: "La Fiorentina ha fatto un bel mercato e la cosa migliore è che non ha ceduto nessun giocatore importante. Il gruppo è quello dello scorso anno e c'è stato qualche innesto, ora tocca a Pioli."

Sulla possibilità di vedere Fagioli regista: "Secondo me può farlo, il suo prossimo step deve essere diventare un punto di riferimento per la squadra: così la viola avrà un grande centrocampista. Serve personalità, la gente di Firenze vuole un trofeo dopo gli ultimi anni, e questi giocatori devono aiutare a conquistarlo."