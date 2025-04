Borja Valero: “Questa è la Fiorentina più forte dopo la mia, l’anno scorso non c’era questa qualità”

Borja Valero, il giorno dopo Cagliari-Fiorentina, ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, queste le parole dell’ex centrocampista viola:

“Sicuramente a livello tecnico questa squadra ha tantissime risorse sia tra i titolari e sia in panchina, cosa che negli ultimi anni mancava. Questa è la Fiorentina più forte degli ultimi anni dopo quella in cui giocavo io (Con Paulo Sousa ndr). Obiettivamente questa rosa, rispetto allo scorso anno, lo ha detto anche Commisso, è più attrezzata. Lo scorso anno non c’erano ricambi, quest’anno invece ci sono giocatori forti anche in panchina. Lo scorso anno la squadra aveva dei limiti nei giocatori”