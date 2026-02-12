Borja Valero ricorda Astori: "Ho il 13 attaccato alle chiavi di casa, lo porto con me ogni giorno"

Borja Valero in una lunga intervista pubblicata su GianlucaDiMarzio.Com ha parlato della scomparsa di Davide Astori e del suo legame con lui, queste le sue parole sul tema:"E a Firenze ho conosciuto D...

Borja Valero in una lunga intervista pubblicata su GianlucaDiMarzio.Com ha parlato della scomparsa di Davide Astori e del suo legame con lui, queste le sue parole sul tema:

"E a Firenze ho conosciuto Davide. Non ero più con lui quando se n’è andato. Ero a Milano. Lo ricordo bene quel giorno. Era successo qualcosa. “Borja, è morto Davide”. Era vero, ma non ci credevo. Non ci volevo credere. Davide, il mio compagno. Davide, il mio amico. È stato terribile. Giorni di dolore, tristezza, vuoto. È passato del tempo, ma lo porto con me ogni giorno. È nel 13 attaccato alle chiavi di casa. È nei ricordi. È in me."