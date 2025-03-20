Borja Valero: “Centrocampo Fiorentina? Il Made in Italy può essere un bene per il calcio. Si compensano”

Dal punto di vista tecnico e tattico è presto per dare una valutazione completa

Borja Valero a La Gazzetta dello Sport ha anche parlato del centrocampo della Fiorentina: “Ha visto la Fiorentina con il centrocampo made in Italy? Può essere la formula giusta? Innanzitutto può essere un bene per il calcio italiano. È bello che ci siano tanti italiani in squadra e in questo la Fiorentina crede. Dal punto di vista tecnico e tattico è presto per dare una valutazione completa perché si è giocato poco con questo trio che, comunque, ha fatto molto bene contro la Juve. Le basi ci sono, ma bisogna avere ancora un po' di pazienza. Cataldi e Mandragora insieme a Fagioli: le piacciono? Sono tre calciatori diversi che si compensano bene l'uno con l'altro. Cataldi, che sta in mezzo, è intelligente tatticamente, cura molto bene il pallone. Mandragora è più fisico e ha dimostrato di avere un gran tiro da fuori area”.