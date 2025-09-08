Borja Valero: “Con Nicolussi C. regista Fagioli potrà giocare più avanti. Importante riprendere contro una big”

Il centrocampista ex viola Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, esponendosi in merito ad alcune questioni, una su tutte il centrocampo.

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno, trattando l’argomento del centrocampo e del nuovo acquisto Nicolussi Caviglia: ”Dà ancora più opzioni a Pioli per il centrocampo, sa tenere la palla e, nell’ottica di un centrocampo a tre, consentirebbe a Fagioli di giocare più avanti. Il fatto di potere giocare sia a due che a tre permette di avere più carte da giocarsi, anche se sono soluzioni da provare molte volte in allenamento”.

Sull’incontrare una squadra forte all’inizio: ”Credo che queste partite ti possano aiutare per il resto della stagione, soprattutto con avversari che fanno la partita e possono magari essere colpiti in contropiede in alcuni momenti. Per queste partite non hai bisogno di caricarti, anzi devi rimanere tranquillo senza caricarti troppo, ma con le giuste motivazioni per una partita importante”.

Su Kean: “Credo che la Nazionale possa aiutarlo ad aumentare la fiducia per poi sbloccarsi anche con la maglia viola”.