Borja Valero sta con Italiano: “Il modulo della Fiorentina è il migliore possibile per questa squadra”

Borja Valero ha parlato a Radio Bruno degli aspetti tecnico-tattici della Fiorentina, queste le riflessioni dell’ex centrocampista viola:

Io mi sono divertito a giocare nel centrocampo senza fisicità, penso che si possa giocare a calcio anche senza avere grande fisicità, altrimenti io non avrei potuto mai giocare, conta come gestisci la palla, noi per esempio giocavamo sia a 3 che a 4 in difesa, ma per il nostro centrocampo cambiava poco. La cosa più importante è la ri-aggressione della palla, penso che questo sia fondamentale per Italiano.

Questa Fiorentina è penalizzata dal fatto che ad ogni errore che commette prende gol, è logico è normale concedere qualcosa. La vera Fiorentina è quella di Genoa, quella che va a 2 mila, che recupera palla e che fa il suo gioco, cosi diventa difficile per gli altri vincere le partite. Il gioco di Italiano ha molti più pregi che difetti. Anche contro il Lecce, la partita l’ha sempre fatta la Fiorentina. I numeri dicono che la Fiorentina è molto brava a recuperare la palla nella metà campo avversaria.

Italiano ha fatto fare alla Fiorentina dei grandi miglioramenti rispetto a quando l’ha presa, poi vero che deve crescere, ci sta che non stia simpatico a tutti. Ci saranno sempre dei dibattiti intorno all’allenatore, al sistema di gioco, questo fa parte del gioco e del percorso di crescita di tutti. Questo lo aiuterà a migliorarsi. Il modo di giocare di Italiano è il migliore per i giocatori che ha a disposizione, bisogna difendere cosi alti perchè il modo migliore, lo dicono anche le statistiche”

