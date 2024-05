Borja Valero deluso: “Ad Atene non abbiamo giocato, un’altra occasione buttata via, che sofferenza!”

L’ex centrocampista viola ha commentato la sfida persa di mercoledì sera contro l’Olympiakos: “Sto veramente male perché anche io sono un tifoso. Siamo devastati, è un dolore quasi fisico quello che sento perché stavolta potevamo davvero vincere. Invece niente, un’altra occasione buttata via, non riesco a parlare di questa partita. Siamo partiti bene, poi non abbiamo segnato e lì ci siamo spaventati perché avevamo paura di fare gli stessi errori. Per questo la Fiorentina ha cambiato sé stessa. Quando punti sulla costruzione del gioco diventa fondamentale avere qualcuno che concretizzi il lavoro fatto di tutta la squadra. Ormai è una storia vecchia. Certo, non è semplice trovare un bomber se non ci investi tanti soldi. Ma è chiaro che poi paghi caro il conto. I tifosi della Fiorentina meritavano questa coppa. Per la passione, perché Firenze è innamorata pazza della sua squadra e adesso si sente ferita”.

Su Italiano: “Va solo ringraziato per aver riportato la Fiorentina a lottare in Europa. Prima di lui la squadra lottava per la salvezza, non dimentichiamolo mai. Poi se hai certe ambizioni devi essere bravo a costruire la squadra. Lui ha accettato le scelte della società perché è un professionista. In questi tre anni anche Italiano si è messo in discussione, ha cercato tutte le soluzioni possibili. Io, da tifoso viola, gli dico grazie. E’un uomo intelligente: è cresciuto, mi auguro che cresca ancora, come deve accadere per ogni professionista che fa il suo lavoro con passione e serietà”.

Fonte: La Nazione