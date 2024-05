Sentite Borja Valero: “Due finali europee consecutive? Per la Fiorentina è una follia”

L’ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato ad As, uno dei principali quotidiani spagnoli, sulla stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: “Per la Fiorentina raggiungere la seconda finale europea consecutiva è una follia. È una squadra molto speciale e il suo allenatore la fa giocare in modo molto aggressivo: va praticamente uomo contro uomo per tutto il campo, con la linea difensiva molto alta. Questo li porta a correre qualche rischio in difesa ma a rubare molti palloni nella metà campo avversaria”.

