Borja Valero cuore viola: “La Fiorentina una delle migliori scelte della mia vita”

Intervistato a Il Secolo XIX, Borja Valero parlato di Eduardo Macia, ex dirigente della Fiorentina ora allo Spezia, figura importante per il suo approdo a Firenze: “Mi telefonò chiedendomi di vedersi. Poi mi parlò della possibilità di venire a giocare in Italia. Inizia però dalla cosa che meno ti aspetti: mi comincia a parlare dello splendore di Firenze, di cosa rappresenta questa città nel mondo. Mi dice poi che mi ha proposto a mister Montella. Ci ho pensato poco, e ho accettato la proposta. A conti fatti, posso dire che è stata una delle scelte migliori della mia vita”.