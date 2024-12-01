Borja Valero: “Alla Fiorentina sognare non costa nulla, per restare lassù serve testa ed equilibrio”
Lautaro? Può tranquillamente lottare per il Pallone d'Oro
Borja Valero, ex calciatore di Fiorentina ed Inter ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “La mia Fiorentina sta vivendo un momento d'oro, ed ai viola sognare non costa nulla, ma per rimanere lassù servirà testa ed equilibrio.
Inter? È una squadra completa e lo ha dimostrato a Verona. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma i nerazzurri sono ancora la squadra da battere ed i favoriti per lo scudetto. Conte al Napoli? E stata la scelta migliore per i partenopei. Quando ce l'ho avuto all'Inter mi disse che non mi facevo parte del progetto, ma io non mollai e lo feci ricredere. Fu una grande soddisfazione. I migliori attuali giocatori in maglia nerazzurra? Barella è cresciuto tantissimo, e può ancora crescere. Lautaro? In futuro può tranquillamente competere per il Pallone d'Oro".
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