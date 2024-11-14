Borja Valero ricorda Astori: "Andavamo in guerra insieme, alla notizia mi cascò il mondo addosso..."

Davide Astori. Una presenza e una figura sempre molto importante nella vita di Borja Valero, che ne parla cosi

Nel corso della sua intervista a Radio Serie A, Borja Valero ha parlato anche di Davide Astori, con cui ha giocato insieme alla Fiorentina, queste le sue parole:

"È difficile parlare di Davide perché sono stati 2 anni molto belli, ci siamo divertiti insieme. Una persona con un grande carattere, anche se non sempre andavamo d’accordo è uno che ti fa piacere avere accanto, se dovevamo andare in guerra andavamo insieme. Il giorno che è successo ci è cascato il mondo addosso. Il suo ricordo non se ne andrà mai, Firenze in quei giorni ha dimostrato la sua grandezza come città, ho la fortuna di parlare spesso con la famiglia. Lo porto sempre con me nelle chiavi di casa ho il portachiavi con Davide Astori 13, era una persona che non doveva andarsene così presto ma a volte la vita fa brutti scherzi. Almeno ha lasciato una bambina bellissima che spero possa crescere bene con i valori che aveva il babbo"

https://www.labaroviola.com/borja-valero-non-potevo-ritirarmi-con-la-retrocessione-della-fiorentina-con-firenze-amore-a-prima-vista/276945/