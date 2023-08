Borja Valero: “Sulla carta Fiorentina è dietro a 7 squadre ma Italiano è il punto di forza”

Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Arthur? Ovviamente ha delle caratteristiche diverse dai giocatori degli ultimi anni e diventa tutto più semplice con le sue qualità. Se lo metti in gioco ha le capacità per farlo.

Fiorentina simile a quella di Montella? Ovviamente non sarebbe giusto paragonare i due periodi. Noi provavamo a difenderci con la palla perchè non potevamo mettere i muscoli ma invece la Fiorentina di oggi può fare entrambe le cose. Questo è positivo.

Dove può arrivare la Fiorentina? A mio avviso se ragioniamo sulla carta quasi tutte le sette sorelle sono meglio della Fiorentina ma il punto di forza della Fiorentina è il mister che riesce a far dare di più ai calciatori.

Cosa lascia di positivo il finale difficile della scorsa stagione? Sono convinto che le due finali perse abbiano dato qualcosa di positivo. La Fiorentina ha preso più consapevolezza delle sue forze e sono cose che si possono ritrovare in questa stagione. Non sarà semplice ma credo che come ha detto Biraghi l’importante è rimanere umili.”

