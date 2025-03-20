Borja Valero elogia Fagioli: “Un po’ ci assomigliamo, sappiamo stare tra le linee”

Fagioli è un ottimo calciatore, la qualità ce l'ha

Borja Valero ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole a riguardo: “Fagioli come me ha detto Rossi? Non ha detto male, l'ho detto pure io alla radio. È vero: un po' ci assomigliamo, entrambi non siamo velocissimi, ma sappiamo stare tra le linee. Lui è un ottimo calciatore. È arrivato in Nazionale facendo un Europeo da giovane ed è stato a lungo alla Juventus giocando. Non può essere una casualità. La qualità ce l'ha eccome”.