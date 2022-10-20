Borja Valero: "Tornerei alla Fiorentina solo per prendere decisioni, non per andare in giro in rappresentanza"
Borja Valero non ci pensa, ma mette subito le cose in chiaro in caso di ritorno alla Fiorentina come dirigente
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2022 15:54
Nel corso della sua intervista a Radio Bruno, Borja Valero ha parlato anche della possibilità di tornare alla Fiorentina come dirigente, queste le sue parole:
"Non ho mai pensato di lavorare in società, ma ho sempre detto che se ma dovesse essere, vorrei avere responsabilità e prendere delle decisioni, non essere portato in giro per rappresentanza. Adesso manca qualcuno che sia un biglietto da visita nelle pubbliche relazioni della società"
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