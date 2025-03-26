Borja Valero: "Kean? Firenze gli ha dato tanto, in caso di qualificazione in Europa, forse sarà più facile trattenerlo"

Champions? Nessuno si scandalizzerebbe a vedere la Fiorentina quarta

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: "Kean? Firenze gli ha dato tanto e se fosse per me lo terrei ancora qui. Poi è ovvio che con i numeri e i colpi che sta mostrando tenerlo sarà difficile, ma ho fiducia. E poi in caso di qualificazione in Europa sarebbe più facile trattenerlo. Quale Europa? Non lo so, ma sono molto positivo per le prossime partite. Champions? Nessuno si scandalizzerebbe a vedere la Fiorentina quarta. Sognare è gratis”.