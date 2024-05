Borja Valero: “Ad Atene per riportare a Firenze un trofeo che manca da troppo tempo, siamo pronti a vincere”

Presente al World Legends Padel Tour a Roma, l’ex centrocampista di Fiorentina e Inter, Borja Valero, ha parlato alla stampa presente di Roma, Inter e Fiorentina. Queste le parole sui viola: “La sconfitta dell’anno scorso ha fatto male ed ha lasciato una grande ferita, però credo che sia stato il più grande insegnamento per tutti e credo servirà ad Atene. In Grecia per vincere, siamo pronti a riportare a Firenze una coppa che manca da troppo. Adesso la Fiorentina è una squadra che è consapevole della sua forza, è più matura soprattutto in Europa”

Lo riporta Tuttomercatoweb