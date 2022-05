Borja Valero: “Saluto al Franchi? Mi commuoverò, serviranno i fazzoletti. Io allenatore? Mai”

Oggi sarà una giornata indimenticabile per Borja Valero, l’ex calciatore della Fiorentina farà il giro di campo per salutare i tifosi, ecco alcune sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Serviranno i fazzoletti, mi commuoverò sicuramente. Italiano a questa Fiorentina ha portato pressione in avanti e cura del pallone. Futuro? Di sicuro non farò mai l’allenatore”.

LEGGI ANCHE, TRE PARTITE PER L’EUROPA, MA IL CAMMINO DELLA FIORENTINA É, E RESTERÀ DA APPLAUSI