Borja Valero: “Chi è andato via dalla Fiorentina non è stato rimpiazzato allo stesso modo”

Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, queste le parole dell’ex centrocampista della Fiorentina:

“In uno stadio ostico come quello dell’Olimpico, giocavamo contro una Lazio che doveva lottare per i primi posti, abbiamo fatto una partita bellissima, ci siamo divertiti, abbiamo palleggiato tanto. C’è un aneddoto sulla quella partita, ogni volta che il magazziniere mi vede mi ricorda quella giocata ( assist di velo per Jovetic), mi dice che da quel giorno all’Olimpico nulla sarà uguale, ma fu una giocata facile grazie a due giocatori come Ljajic e Jovetic, la portava Adem, io ho fatto il velo e poi Stevan ha fatto gol.

La Fiorentina di adesso è meno cinica, può capitare, è capitato anche a noi quando tieni cosi tanto la palla. Importante quando giochi in questa maniera che le mezze ali debbano provare tanto a inserirsi, che gli esterni tagliano il campo perchè questo allunga molto la squadra e mette in difficoltà gli avversari. Quando sei in difficoltà provi a fare le cosi più semplici perchè hai la gente contro e questo non aiuta la squadra che fa un gioco veloce.

Quando c’ero io era più facile perchè Pizarro e Aquilani ti mettevano la palla come volevi, avevano una palla impressionante, poi sono importanti i movimenti senza palla quando sei in possesso. Lo scorso anno la Fiorentina faceva una pressione molto più feroce, questo ha fatto la differenza alla grandissima, in questo periodo sta riuscendo meno e trovano una squadra più schierata e diventa più complicato fare gol

Sono andati via giocatori importanti e non sono stati rimpiazzati allo stesso modo, i giocatori che sono andati via erano perfetti per il gioco di Italiano mentre questi si devono adattare, Torreira era fondamentale, rimpiazzare un giocatore come Vlahovic non è per niente semplice perchè era arrivato in un livello davvero importante. La caratteristica più importante della Fiorentina, oltre il palleggio, era la pressione. Gli esterni devono cercare sempre l’uno contro uno, essendo a piede invertito, su questo Ikonè è bravo, poi magari può migliorare nelle scelte ma ha ottime qualità. Lo scorso anno Odriozola girava sempre dietro l’esterno e questo portava via l’uomo e creava spazio obbligando il difensore a fare una scelta nella marcatura”

