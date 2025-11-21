Borja Valero: ”La sfida con la Juve può cambiare la testa dei calciatori. Vanoli ha grande personalità”

Borja ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento difficile della Fiorentina e della possibilità di riscatto nella partita di domani contro la Juventus:

“La sto vivendo male da tifoso, non me lo aspettavo e credo che nessuno se lo aspettasse. Mi auguro che questa partita con la Juve, che sappiamo tutti quanto sia speciale in questa città, possa essere quella capace di cambiare l’aspetto mentale dei giocatori con il nuovo mister. Spero possano uscire da questa situazione, che davvero non mi aspettavo, e che tutto possa cambiare velocemente. Tutti pensavamo che Pioli fosse il nome giusto per la Fiorentina, ma nel calcio queste cose possono succedere. Vanoli è un allenatore di grande personalità. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui all’Inter, so di cosa è capace. Ora tocca a lui e ai giocatori cambiare questo momento, a partire da sabato.”