Repubblica rivela: “Spunta l’idea di inserire un ex Fiorentina all’interno del club”

Il lunedì viola è filato via più o meno come la domenica sera. Riflessioni, incontri, telefonate e confronti. Il filo diretto con gli States e il presidente Commisso è costante e al momento le decisioni restano quelle prospettate subito dopo il tonfo contro il Verona. Avanti con Vanoli in panchina e fiducia confermata all’ex tecnico del Torino malgrado i due soli punti conquistati in 5 partite di campionato. Le voci circa possibili nuovi tecnici sono ieri diventate incontrollabili con i nomi più disparati accostati alla Fiorentina. Esempi? Da Iachini a Gotti, passando per Ballardini o i già sotto contratto Pioli e Galloppa. In panchina resta Vanoli in attesa che arrivi presto, anzi subito, un cambio di rotta.

Dopo la fiducia ribadita dal presidente Commisso a La Nazione verso dg (Ferrari) e ds (Goretti), pare incoerente una sostituzione immediata nei suddetti ruoli. Motivo per il quale potrebbe semmai esserci un’aggiunta. A volte guardare in casa d’altri può servire da spunto e il Bologna ad esempio, che negli ultimi tempi ha trovato stabilità e risultati, ha una figura nell’organigramma fondamentale come Marco Di Vaio. Elemento che manca a Firenze. Per questo l’impressione è che possa essere semmai un ex viola, autorevole e capace, a implementare il comparto dirigenziale stando a contatto con la squadra. I nomi sono i più disparati, da Borja Valero a Manuel Pasqual, passando per Christian Riganò e molti altri, giusto per iniziare a tracciarne l’identikit. Lo riporta Repubblica.