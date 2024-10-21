Borja Valero celebra il 4-2 alla Juve: “Siete provinciali, non vincete mai. Ma che ne sapete voi…”

Borja Valero ancora gongola per il 4-2 alla Juve, ormai 11 anni fa

La Fiorentina 11 anni fa batteva in rimonta allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Juventus di Buffon e Tevez. Una goduria pura per i tifosi viola. Quel 4-2 è ancora nella memoria di tutti, andarono in gol Joaquin e Giuseppe Rossi con una splendida tripletta. Anche Borja Valero, il quale era in campo quel giorno, sui social ha celebrato questa impresa. “Siete provinciali”, “non vincete mai”, ma che ne sapete voi. Questo si legge nei canali dello spagnolo.

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