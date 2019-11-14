Nosotti a Radio Bruno: "Chiesa vinca le pressioni e segni più goal, Castrovilli in azzurro per il 2022"

Le parole del giornalista Sky su Chiesa e Castrovilli.

Il giornalista di Sky Marco Nosotti ha parlato a Radio Bruno:

"Chiesa se la giocherà in azzurro con Insigne e Bernardeschi. Deve scrollarsi di dosso un po’ di pressioni. Inter e Juventus lo vogliono e tutto pesa sulle sue spalle. Spero che segni di più, anche in azzurro. Ribery (quando manca te ne accorgi) può dargli una grossa mano. Castrovilli? Ha fatto danza, questo lo aiuta negli equilibri e nelle posture, ma è qui in chiave Mondiale 2022. Per gli Europei c'è già un gruppo consolidato".