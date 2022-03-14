"Senza l'espulsione di Bonifazi sarebbe stata dura vincere per la Fiorentina. Partita sporca"
Le parole di Marco Nosotti ai microfoni di Radio Toscana dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna
Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare della vittoria della Fiorentina contro il Bologna. Ecco le sue parole: "Se i rossoblù avessero finito la gara senza alcuna espulsione, credo che sarebbe stata molto più tosta per i viola vincere. Quella del Franchi mi è sembrata una gara sporca. Nonostante la cessione importante di Vlahovic alla Juventus mi sembra che la formazione di mister Vincenzo Italiano non abbia perso la propria identità, e questo non è scontato".
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