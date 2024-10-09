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Nosotti esalta Kean: "È un goleador e credo che la Fiorentina se lo godrà a lungo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Nosotti, ha così parlato di Moise Kean: "Kean? Mi è dispiaciuta la sua assenza. E' un altro modo di fare il centravanti, ma rimane un grande attaccante....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2024 14:30
Nosotti esalta Kean: "È un goleador e credo che la Fiorentina se lo godrà a lungo" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Marco Nosotti, ha così parlato di Moise Kean: "Kean? Mi è dispiaciuta la sua assenza. E' un altro modo di fare il centravanti, ma rimane un grande attaccante. Forse andava coccolato, come ha fatto in passato Ancelotti. In Nazionale io ho visto un giocatore pronto e a suo agio. E' un goleador e credo che Firenze se lo godrà a lungo. Fiorentina? Vediamo le prossime partite. Palladino ha ambizioni alte. Ha bisogno di dare solidità alla sua squadra e deve trovare delle idee, come ha fatto in passato a Monza. La vittoria contro il Milan è importantissima, ma soprattutto bisogna fare grandi complimenti a David De Gea. Un portiere fortissimo che ho sempre stimato".

Radio Bruno, Kean lavora a parte coi medici al Viola Park per recuperare dal mal di schiena

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